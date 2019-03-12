تسوية للتخلي عن اسم «علي بابا»

المصدر: نيويورك - رويترز

قالت شركة للعملات المشفرة، إنها ستتوقف عن استخدام العلامات التجارية التي تحتوي على اسم «علي بابا»، في إطار تسوية دعوى قضائية أقامتها مجموعة علي بابا القابضة الصينية لتجارة التجزئة الإلكترونية.

وأعلنت مؤسسة إيه.بي.بي.سي عن التسوية، أمس، في بيان أكده محاميها في أمريكا.

وذكرت الشركة التي تملك مكاتب في دبي وروسيا البيضاء، وكانت تعرف باسم مؤسسة علي بابا كوين، أنها تأسف لأي حالة ارتباك عامة أثارها «استخدام اسم علي بابا كوين في السابق». وصارت عملتها المشفرة الآن تعرف باسم إيه.بي.بي.سي كوين.

كانت الشركة الصينية اتهمت إيه.بي.بي.سي بإحداث الارتباك بين عملائها والإضرار بأنشطتها في أمريكا بسبب استخدامها اسم علامتها التجارية لجمع ما يربو على 3.5 ملايين دولار في صورة العملة المشفرة علي بابا كوين.