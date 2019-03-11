«إياتا» يرصد أسوأ أداء للشحن الجوي في 3 أعوام

المصدر: جنيف- البيان

أظهرت قائمة البيانات المتعلقة بالأسواق العالمية للشحن الجوي التي أصدرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أمس انخفاضاً بمستويات الطلب (المُقاسة بطن الشحن لكل كيلومتر FTKs) بنسبة 1.8% خلال شهر يناير 2019، وذلك قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق. ويُعتبر هذا أسوأ أداء مُسجل في الأعوام الثلاثة الماضية.

كما سجلت سعة الشحن (والتي تقاس بطن الشحن المتاح في الكيلومتر) ارتفاعاً بنسبة 4.0% على أساس سنوي خلال شهر يناير 2019. ليكون هذا الشهر هو الشهر الحادي عشر على التوالي الذي تسجل فيه السعة نمواً أكبر من الطلب.

ولا يزال الطلب على الشحن الجوي يواجه صعوبات كبيرة، حيث شهد النشاط الاقتصادي العالمي ضعفاً ملحوظاً ومصحوباً بانخفاض مستويات الثقة لدى المستهلك. وأظهر مؤشر مديري المشتريات لطلبات التصنيع والتصدير أن طلبات التصدير العالمية سجلت انخفاضاً منذ شهر سبتمبر عام 2018.

وكشفت الناقلات الجوية في الشرق الأوسط عن انخفاض في كميات الشحن الجوي بنسبة 4.5% خلال يناير 2019، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، علماً أن ذلك ترافق مع ارتفاع سعة الشحن في المنطقة بنسبة 4.1%. وبدأ الطلب على الشحن الجوي الدولي والمعدّل موسمياً بالانخفاض، بعد أن شهد ارتفاعاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية مدفوعاً بالزيادة القوية في عمليات التبادل التجاري من وإلى أوروبا وآسيا.

وقال ألكسندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «شهدت الأسواق العالمية للشحن الجوي تراجعاً ملحوظاً في شهر يناير، الأمر الذي يعود سلباً على حالة الضعف التي شهدتها الأسواق في منتصف العام الماضي، ولا يوجد أمل كبير في تحقيق انتعاش سريع للأسواق، ما لم يتم اتخاذ إجراءات تحدّ من التدابير الحمائية والتوترات التجارية».

وسجلت منطقتان فقط من المناطق الست زيادة في معدّل الطلب على أساس سنوي في نوفمبر 2019، وذلك في أمريكا الشمالية وأفريقيا.