تضخّم أسعار المستهلكين بمدن مصر إلى 14.4 % في فبراير

المصدر: القاهرة ــ رويترز

كشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس عن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن قفز إلى 14.4 بالمئة في فبراير من 12.7% في يناير. ومقارنة مع الشهر السابق، زادت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.7% في فبراير من 0.6% في يناير.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس الأرقام أعلى من التوقعات سواء على أساس شهري أو سنوي... يبدو أن أسعار الخضراوات والفاكهة ستظل هي التحدي لانخفاض أرقام التضخم.

نتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى 13.5-14.5% من الآن وحتى سبتمبر المقبل. تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.