تقدم في تجديد المنازل بالصين

المصدر: بكين ــ شينخوا

أفادت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في الصين بأن البلاد حققت تقدماً حقيقياً في تجديد المنازل المتهالكة في المناطق الريفية. وأضافت الوزارة أن أكثر من 6 ملايين من الأسر الفقيرة شاهدوا منازلهم المتهالكة قد تم تجديدها منذ إطلاق الدولة «ثلاث معارك صعبة» ضد المخاطر الرئيسية والفقر والتلوث في نوفمبر 2015.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطني أنه في 2018 فقط، شاهد 1.57 مليون من الأسر الفقيرة المسجلة منازلهم المُجددة. وتخطط الصين لتجديد 15 مليون وحدة من الأكواخ من عام 2018 وحتى 2020، من أجل تعجيل التوسع الحضري وتحسين معيشة الشعب.