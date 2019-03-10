استطلاع « البيان الاقتصادي»: العائلات تفضل الإمارات في عطلة الربيع

المصدر: Ⅶ دبي - لؤي عبدالله

كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان»، وصفحتيها على موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، حول توجهات المسافرين خلال إجازة الربيع، عن تزايد رغبات المشاركين في قضاء الإجازة داخل الدولة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع عبر موقع «البيان» الإلكتروني، أن 66% من المشاركين أكدوا رغبتهم في قضاء إجازة الربيع داخل الدولة، فيما فضل 34% منهم قضاء الإجازة خارجها.

وقال 72% من المشاركين في الاستطلاع على موقع فيسبوك، إنهم يفضلون قضاء الإجازة داخل الدولة، مقابل 28% يفضلون قضاءها خارج الدولة.

وجاء في نتيجة الاستطلاع على موقع «تويتر»، أن 40% يرغبون في قضاء الإجازة داخل الدولة، في حين أعرب 60% عن رغبتهم في قضاء الإجازة خارج الدولة.

ويعوّل القطاع السياحي بشكل كبير على العائلات المحلية، التي باتت تفضل قضاء فترة الإجازات القصيرة في الدولة لتنوع المنتج السياحي ووجود الفنادق بمختلف نجومها، إضافة إلى الفنادق الاقتصادية والشقق الفندقية، الأمر الذي يتناسب مع مختلف المستويات الاقتصادية والشرائح الاجتماعية.

ويرى خبراء، أن هناك تطوراً كبيراً في التوجّه نحو السياحة الداخلية في ظل التطور الذي يشهده القطاع على صعيد البنية التحتية، خاصة أن السوق المحلية تنفرد بتوفير خدمات سياحية ذات جودة عالية لا تتوافر في كثير من الوجهات حول العالم، وكذلك الأجواء المثالية التي تشهدها الإمارات، إضافة إلى المدن الترفيهية ومراكز التسوق والمخيمات الصحراوية.