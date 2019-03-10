«دبي ميراكل» ثاني أجمل حديقة زهور في العالم

المصدر: Ⅶ دبي-وائل الخطيب

حلت حديقة الزهور بدبي «دبي ميراكل» في المرتبة الثانية في قائمة «حدائق العالم الرائعة» والتي نشرتها مجلة ترافيل تشانيل، واصفة الحديقة بأنها جزء من بلاد العجائب خرجت من قصة «أليس في بلاد العجائب».

وقالت المجلة في تقرير لها: «ليس من المستغرب أن تقع أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم في وسط المشهد الطبيعي الصحراوي لدبي، حيث تحتوي الحديقة على أكثر من 45 مليون زهرة وهي الأكبر على مستوى العالم على مساحة 72 ألف متر مربع وتم عمل تشكيلات أكثر من مبهرة ورائعة من الزهور منها الأهرام والقلوب والأكواخ والطيور، كما يوجد في الحديقة جدار الزهور المبهر والساحر وهو من أهم الأماكن والمناظر في الحديقة».

وتعرض الحديقة ما يقرب من 100 مليون زهرة مزهرة، يشرف على رعايتها جميعاً فريق يضم ما يقرب من 200 بستاني. وتمثل تلك الزهور تشكيلات على هيئة بعض الهياكل الرائعة. مثل الطاووس أو امرأة أو نفق هيكل الحب، حتى إنها سجلت رقماً قياسياً بموسوعة جينيس العالمي للأرقام القياسية في عام 2016 لأكبر تشكيلة هيكل للزهور (على شكل طائرة إيرباص A38).

وتم إضافة حديقة دبي للفراشات إلى حديقة الزهور في عام 2015، حيث تحتضن الحديقة 15 ألف فراشة من كل الألوان والأنواع وهي من 26 فصيلة أحضرت من أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.