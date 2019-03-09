مواقع تصوير «لعبة العروش» تستقطب السياحة الصينية

المصدر: دبي- أشرف رفيق

ارتفع عدد الصينيين الذين زاروا 4 دول هي الدول التي تم تصوير مسلسل «لعبة العروش» الشهير فيها.

وزاد عدد السائحين الصينيين إلى كل من كرواتيا وأيرلندا الشمالية وآيسلندا والمغرب، حيث شهدت أراضي كل من تلك الدول تصوير جزء من «لعبة العروش».

وبلغ عدد الزائرين الصينيين إلى أيرلندا الشمالية عام 2017 نحو 90 ألف سائح بزيادة 20% مقارنة بالعام السابق وكانت أيرلندا الشمالية موقعاً لتصوير كثير من أحداث مسلسل لعبة العروش الشهير.

وبلغ عدد السائحين الصينيين إلى أيرلندا 114 ألفاً خلال فترة 12 شهراً حتى نوفمبر 2018. وبدأت الرحلات المباشرة إلى أيرلندا بخطوط هاينان الجوية الصينية عام 2018 ونقلت 11 ألف مسافر إلى دبلن من بكين.

ويستطيع المعجبون بأم التنانين (شخصية في لعبة العروش) أن يتابعوها في المغرب، التي شهدت تصوير العديد من مشاهد مسلسل لعبة العروش. وسافر أكثر من 106 آلاف سائح صيني إلى المغرب العام المنتهي نوفمبر 2018.

وقال مجلس السياحة المغربي إن عدد السائحين الصينيين إلى المغرب ارتفع بشكل كبير في 2018 ومن المتوقع أن يترفع بشكل أكبر عندما يتم تشغيل رحلات مباشرة بين المغرب وهذا السوق السياحي الضخم.

وسوف يفضل المعجبون بالمسلسل زيارة كرواتيا التي تم تصوير هبوط ملوك لعبة العروش في ويستيروس على أرضها.

واستقبلت كرواتيا 192 ألف سائح صيني 2017، بنمو 53% مقارنة بالعام السابق.

وتعد آيسلندا الأرض التي تقع خلف السور في المسلسل العالمي لعبة العروش واستقبلت 66 ألف سائح صيني 2017.