800 مليون جهاز تعتمد نظام التشغيل «ويندوز 10»

المصدر: نيويورك - الوكالات

أعلنت «مايكروسوفت» وصول عدد الأجهزة التي تستخدم «ويندوز 10» إلى 800 مليون جهاز على مستوى العالم، بزيادة قدرها 100 مليون جهاز عن آخر تقديرات منذ ستة أشهر.

وقد استهدفت «مايكروسوفت» أن تصل إلى مليار جهاز في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، لكن تلك الآمال تبددت مع تراجع مبيعات الجوالات التي تعمل بنظام «الويندوز»، لكن تظل «ويندوز 10» الإصدار الأسرع نمواً على الإطلاق.

وإن واصلت «ويندوز 10» النمو بوتيرة 100 مليون جهاز كل ستة أشهر، فستصل للمستوى المستهدف عند مليار جهاز خلال عام، خاصة في ظل التوقف الوشيك عن دعم «ويندوز 7».