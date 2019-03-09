التأمين صناعة تنمو باستمرار رغم التحديات

المصدر: لندن - الوكالات

أكدت دراسة حديثة أن صناعة التأمين لاتتأثر كثيراً بالتحديات العالمية وأنها تواصل النمو بثبات في مختلف الظروف.

وقال أستاذ الإدارة والتسويق فيليب كوتلر إنه في الوقت الذي تعتمد فيه العديد من الأعمال على ازدهار اقتصاد دولة بعينها أو انتعاش الاقتصاد العالمي، فإن صناعة التأمين تبدو محصنة كثيراً وتنمو باستمرار أياً كانت الظروف المحيطة» .

وعلى الرغم من أن كافة الصناعات تتأثر بطبيعة الحال بالرواج والكساد، إلا أن دراسة لـ«هارفارد» تؤكد أن صناعة التأمين تراجعت 8% بين 2007 و2009 بسبب إفلاس العديد من عملائها إلا أن نسبة أرباح الصناعة ظلت بلا تراجع ملموس.