الألبان ترفع أسعار الغذاء العالمية

المصدر: روما - رويترز

كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أمس، عن أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في فبراير مدعومة بقفزة في أسعار الألبان.وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء .

والذي يقيس التغيرات الشهرية على سلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 167.5 نقطة الشهر الماضي بزيادة 1.7 % عن يناير. ورغم الارتفاع، مازال المؤشر أقل 2.3 % عن مستواه في هذه الفترة من العام الماضي.

وقفز مؤشر الفاو لأسعار الألبان 5.6 % عن مستوى يناير مدعوماً بالطلب القوي على واردات الحليب المجفف منزوع الدسم وكامل الدسم والأجبان.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية 1.8 % عن الشهر السابق، وزاد مؤشر المنظمة لأسعار السكر 1.2 % في حين ارتفع مؤشرها لأسعار الحبوب قليلاً عن يناير وسجل مؤشر أسعار اللحوم ارتفاعاً طفيفاً.

وخفضت منظمة الأغذية والزراعة أحدث تقديراتها لإنتاج الحبوب في 2018 إلى 2.609 مليار طن مقارنة مع 2.611 مليار طن توقعتها قبل شهر.

وقالت الفاو: «تُعزى المراجعة إلى الأسفل بأكملها تقريباً إلى انخفاض التقديرات بالنسبة إلى إنتاج الذرة في الولايات المتحدة، وتُعزز التراجع الإجمالي من سنة إلى أخرى في الإنتاج العالمي للحبوب».

وأصدرت المنظمة أول توقعاتها لإنتاج القمح العالمي في 2019، مقدرة وصوله إلى 757 مليون طن، بما يزيد 4 % على مستوى 2018، لكنه يقل عن المستوى القياسي المرتفع المسجل 2017.