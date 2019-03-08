قفزة مفاجئة في أسعار المنازل البريطانية

المصدر: لندن - رويترز

أظهرت بيانات من هاليفاكس للرهن العقاري، أمس، أن أسعار المنازل البريطانية سجلت في فبراير أكبر قفزة عن الشهر السابق منذ الثمانينيات على الأقل، بارتفاعها 5.9 % مقارنة مع مستواها في يناير.

لكنّ اقتصاديين يقولون، إن المؤشر الشهري يتسم بالتقلب، وإن الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مازالت تضغط على السوق على الأرجح.

وقالت هاليفاكس، إن الأسعار ارتفعت 2.8 % على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى فبراير ، وهي أكبر زيادة وفقاً لذلك المقياس منذ أغسطس 2018.

كان استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أشار إلى توقعات لزيادة نسبتها 0.1 % عن الشهر السابق وارتفاع سنوي 1 % في الأسعار.