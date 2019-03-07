بنك الإمارات دبي الوطني يدعم إبداعات أصحاب الهمم

المصدر: دبي- البيان

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، «معرض بنك الإمارات دبي الوطني الفني»، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى دعم أصحاب الهمم عبر عرض إبداعاتهم الفنية.

وتماشياً مع منصة بنك الإمارات دبي الوطني «معاً بلا حدود» الداعمة لأصحاب الهمم، وبالتعاون مع معرض «مواهب من أجمل الناس»، يقدّم «معرض بنك الإمارات دبي الوطني الفني» الدعم للفنانين من أصحاب الهمم عبر عرض إبداعاتهم الفنية في مراكز «الخدمات المميزة» ضمن فروعه المصرفية، ليتيح لزوار فروعه فرصة مشاهدتها وشراء ما يعجبهم منها.

وقال حسام الهاشمي، رئيس الخدمات المصرفية المميزة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يحرص بنك الإمارات دبي الوطني باستمرار على إيجاد سبل جديدة لخدمة المجتمع المحلي ودعم أصحاب الهمم.

وهنا يأتي دور هذه المبادرة التي تتيح لعملائنا فرصة المساهمة في دعم إبداعات الفنانين من أصحاب الهمم، ومساعدتهم على صقل مواهبهم. أضف إلى ذلك أننا نخطط لتوسيع نطاق البرنامج في مراكز «الخدمات المميزة» ضمن فروعنا في مختلف أنحاء دولة الإمارات ».