50 % من الألمان لا يثقون في البنوك

المصدر: برلين - د ب أ

كشف استطلاع للرأي أن 50% من الألمان ليس لديهم ثقة في البنوك.

وأظهر الاستطلاع، الذي حصلت على نسخة منه نتائجه أمس، أن 44% من الألمان أعربوا في المقابل عن ثقتهم في البنوك أو المؤسسات المالية، بزيادة قدرها 4 نقاط مئوية مقارنة بعام 2009عقب الأزمة المالية العالمية مباشرة.

وقال ماركو نيك الخبير لدى شركة «جالوب» لأبحاث الرأي: «الثقة التي بناها القطاع على مدار أعوام كثيرة بعناء انهارت في غضون عام واحد... سمعة القطاع لم تتعاف منذ الأزمة المالية».

ووفقاً للدراسة، فإن 57% من الألمان كانوا يثقون في البنوك عام 2007، بينما بلغت نسبة عدم الثقة في هذا القطاع بين الألمان في ذلك العام 39%.

أجرى الاستطلاع شركة «جالوب»، وشمل ألف شخص فوق 15 عاما.