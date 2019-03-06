44 إماراتياً بين أقوى 100 شخصية عربية 2019

المصدر: دبي - أشرف رفيق

كشفت صحيفة «جلف بيزنس» عن قائمة أقو ى 100 شخصية عربية لعام 2019، حيث احتضنت 44 شخصية إماراتية.

وقالت الصحيفة إن أقوى الشخصيات الإماراتية من بين المئة العربية، تشمل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وحصل سموه على المركز الأول في قائمة الشخصيات العربية (ترتيب العام الماضي نفسه).

وجاء في المركز الثاني محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية وشركة نون. كوم للتجارة الإلكترونية، وحلّ في المركز السادس ضمن القائمة، وفي المركز الثالث جاء خلدون خليفة المبارك، وحلّ في المركز السابع في قائمة العام الجاري لأقوى 100 شخصية عربية، وفي الترتيب التاسع في العام الماضي، يليه معالي عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، في الترتيب الرابع في الإمارات والترتيب التاسع في قائمة أقوى 100 شخصية عربية العام الجاري وفي الترتيب العاشر العام الماضي.

وجاء معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية ( أدنوك) رئيس شركة مصدر، في المركز الخامس في الإمارات وفي الترتيب العاشر في قائمة المئة العام الجاري والحادي عشر العام الماضي.

كما تضمنت القائمة معالي محمد إبراهيم الشيباني (11)، وسلطان أحمد بن سليم ( 13) وعبد الله الحباي (14) ومعالي نورة الكعبي ( 15)، ومعالي ريم الهاشمي (16) وعيسى كاظم ( 17) ومحمد خليفة المبارك ( 24) ورجاء عيسى القرق (25) وماجد الفطيم ( 26) ومعالي سارة بنت يوسف الأميري ( 28) وخلف الحبتور (29) وعبد الحميد محمد سعيد (31) ومحمد ناصر الأحبابي (41) وصالح العبدولي (44) وعلي راشد لوتاه ( 46) وهشام القاسم (49) وحمد بوعميم (52) وحسين سجواني (54) ومحمد الحمادي (56) وعلاء عريقات (57) وفيصل البناي (62) وعمر عبد الرحمن (67) وعثمان سلطان (73) وأمينة الرستماني (74) وغيث الغيث (77) وعبد الله جاسم كلبان (79) وجاسم الصديقي (85) وعصام كاظم (86) ومحمد عتيق الفلاحي (88) وفاطمة الجابر ( 95) وسلطان سعود القاسمي (98).