جيف بيزوس الأثرى ضمن قائمة فوربس

المصدر: نيويورك- أ ف ب

أظهرت قائمة مجلة فوربس السنوية لأثرى أثرياء العالم أمس، أن جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون لا يزال أغنى رجل في العالم، يليه بيل غيتس ووارن بافيت، ولكن رغم أن القائمة لم تتغير بشكل كبير، إلا أن ترتيب مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ تراجع ثلاث درجات، بينما ارتفع ترتيب رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ درجتين.

وبحسب القائمة التي أعلنتها فوربس ازدادت ثروة بيزوس (55 عاماً) بنحو 19 مليار دولار خلال عام واحد بحيث وصلت الآن إلى 131 مليار دولار.

ووسّع بيزوس الذي يمتلك 16% من شركة أمازون، والذي جعلت ثروته الآن هدفاً للتيار اليساري في الحزب الديمقراطي الفجوة المالية بينه وبين غيتس المشهور بأعماله الخيرية والشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت.

وشهد غيتس (63 عاماً) زيادة ثروته لتصل إلى 96,5 مليار دولار، مقارنة مع 90 مليار دولار العام الماضي.

واحتل بافيت (88 عاماً) الذي يعتبر قطب استثمارات المرتبة الثالثة رغم تضرره في أواخر فبراير بانخفاض كبير في أسهم «كرافت هاينز» للأطعمة المعالجة، التي يساهم فيها.

وانخفضت ثروة بافيت 1.5 مليار دولار إلى 82.5 مليار دولار، بحسب فوربس.

واحتفظ برنار ارنو الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة الفرنسية «ال في ام اتش» بالمرتبة الرابعة على القائمة.