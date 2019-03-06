أغلى سرير في العالم بـ 150 ألف دولار

المصدر: دبي - وائل الخطيب

شيء مثير ينتظر المسافرين بعد نزول سفينة الركاب السياحية «ريجنت سفن سيز سبليندر» إلى البحر في 2020، «فيفيدوس» أغلى سرير في العالم. وتصف Hästens، الشركة التي تقف وراء السرير، الذي يبلغ ثمنه حوالي 150 ألف دولار، بأنه «أفخم أنواع الأسرّة في العالم».

والسرير بحسب مجلة «فورتشن» مصنوع يدوياً محشو بطبقات من المواد الطبيعية مثل شعر الخيل، وفقاً للشركة، مما يسمح للفراش بالتهوية وبقائه جافاً ويحافظ على درجة حرارة مريحة للجسم.

يستغرق صنع السرير 320 ساعة، ويقال إنه يخلق لدى النائم شعوراً بالعوم. ويمكن للعملاء الذين يقررون شراء السرير مباشرة التواصل مع مستشار النوم لتفصيل مراتبهم حسب أهوائهم.

تبيع Hästens السرير من خلال عدد من المواقع الحصرية المحدودة، ويتم توفير تجربة خاصة للمشترين أسوة بكبار الشخصيات عند شرائهم للسرير، عبر ترتيب جولة خاصة لهم في الموقع.