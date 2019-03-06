الألمان يميلون للادخار بتقدّم السن

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

كشفت دراسة حديثة، أن الألمان يميلون للادخار على نحو أكبر مع تقدّم السن.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها أمس، أن أكثر الدوافع للادخار لدى كبار السن، والتي ذكرها نحو 80% من الذين شملهم الاستطلاع، كانت ترك شيء لورثتهم.

وبحسب الدراسة، التي أجرها معهد «ألنسباخ» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مصرف «دويتشه بنك»، فإن نحو 50% من كبار السن يفضلون إعطاء مدخراتهم لأخلافهم بدلاً من إنفاقها على أنفسهم، كما يدخرون حتى لا يتعرضوا لأزمات خلال كبر السن.

وأظهرت الدراسة استناداً إلى بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن متوسط القيمة المدخرة في ألمانيا يبلغ نحو 10% من دخل المدخرين، لترتفع بذلك نسبة الادخار في ألمانيا عن معظم الدول الأوروبية.