تسارع الأعمال بمنطقة اليورو

المصدر: لندن - رويترز

أظهر مسح أمس أن نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو تسارع بأكثر مما كان متوقعاً الشهر الماضي، لكنه لا يزال ضعيفاً، إذ إن الانتعاش في نمو قطاع الخدمات أبطل جزئياً فقط بسبب تأثير التراجع في الصناعات التحويلية.

تأتي النتائج قبل يومين من إعلان مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي عن أحدث سياسة نقدية.

وبعد أن توقف برنامجهم التحفيزي الذي فاق 2.6 تريليون يورو في قرب نهاية العام الماضي، أشار استطلاع لرويترز الأسبوع الماضي إلى أنه ليس من المتوقع أن يغيروا السياسة غداً الخميس، لكنهم سيعيدون إطلاق برنامج قروض طويلة الأجل قريباً.

وتنبأ استطلاع رويترز الأسبوع الماضي بنمو قدره 0.3 بالمئة لمنطقة اليورو خلال الربع الحالي، وهو أسرع من 0.2% في نهاية 2018.