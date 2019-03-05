مشروع تحلية سعودي بـ 2.6 مليار ريال

المصدر: دبي - البيان

قالت شركة محطات المياه والكهرباء السعودية أكوا باور، أمس، إنها وقّعت اتفاقات تمويل وتحوط لمشروع تحلية مياه في المملكة بتكلفة 700 مليون دولار(2.63 مليار ريال).

وقال بيان للشركة إن المشروع رابغ-3 سينتج 600 ألف متر مكعب يومياً، ما سيجعله من أكبر مشاريع تحلية المياه في العالم.

وتقرر تكليف ناتيكسيس وام.يو.اف.جي وسامبا وبنك الرياض بترتيب تمويل المشروع. وقال البيان إن بنك الرياض قدم بالفعل قرضاً مرحلياً للمشروع في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال بادي بادماناثان، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، «نشهد اليوم في المنطقة توجهاً متنامياً لإنشاء محطات تحلية المياه، ومنها 4 مشاريع ضخمة قيد الطرح وعدد من المشاريع الأخرى المتوقعة في المستقبل القريب، ويسرنا أننا استكملنا توقيع الاتفاقية المالية النهائية لمحطة رابغ 3 لتحلية المياه.

وتشكل المحطة خير مثال على التأثير النوعي في تكلفة وتقنيات التناضح العكسي التي تستخدم في تحلية المياه، حيث صارت الحل الفعّال والأنسب تكلفةً لإنتاج مياه الشرب في مختلف بلدان المنطقة».