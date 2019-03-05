دبي الوجهة الأمثل لاختبار التقنيات التحولية

المصدر: دبي- البيان

تستعد دبي لاستضافة قمة «Abundance 360» والتي تُعقد أول مرة في المنطقة يومي 26 و27 مارس الجاري، بالشراكة مع جامعة سينغولاريتي وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، الشريك المضيف للقمة.

وقال أمان ميرشانت، الرئيس التنفيذي لشركة «d’labs»، الشريك الاستراتيجي لقمة «Abundance 360» في دبي، تعد الإمارة هي الوجهة الأنسب والأمثل لاختبار التقنيات التحولية بفضل قدرتها على التأقلم وتنوعها ودعمها لريادة الأعمال.

ففي ظل التطورات التي يشهدها العالم من إطلاق التاكسي الطائر والمركبات ذاتية القيادة واستخدام الروبوتات في المدارس والمستشفيات، نجد أنفسنا على أعتاب حقبة جديدة في صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، حيث من المتوقع وصول حجم سوق الذكاء الاصطناعي إلى 200 مليار دولار أمريكي خلال العقد القادم.

وأثناء حديثه لمجموعة من أبرز المديرين التنفيذيين ورواد الأعمال في دولة الإمارات في النادي التجاري العالمي، صرح قائلاً: «نحن نمر بأكثر المراحل استثنائية في تاريخ البشرية بحق، حيث تتوافر فرص لا حصر لها، بدايةً من التطورات التي يشهدها مجال الطاقة ومتوسط العمر البشري ووصولاً إلى الآثار الهائلة للذكاء الاصطناعي على حياة الإنسان ومجالات الصناعة.

وحتى يتمكن رواد الأعمال من تأسيس مشاريع تغير من مستقبل البشرية، عليهم قياس التأثير الواقعي لتلك المشاريع والتقنيات، وليس هناك مكان أفضل من دبي لتحقيق ذلك، باعتبارها مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال».

وقال أمان ميرشانت: «تتميز قمة Abundance 360 بالتزامها الراسخ مساعدة المديرين التنفيذيين في تحويل مؤسساتهم للتركيز على التقنيات ذات النمو المطّرد والوفرة.

ولن نكتفي في هذه القمة بتوضيح مبررات وكيفية تحويل تلك التقنيات للقطاعات التقليدية، وإنما سنزود الوفود المشاركة كذلك بالمعرفة والأفكار اللازمة لاتخاذ قرارات ذكية في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنية بلوك تشين والطباعة ثلاثية الأبعاد وتحويل الأسواق والقطاعات التي يعملون بها».