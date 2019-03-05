‬هواوي تقاضي أمريكا وكندا

المصدر: مونتريال - وكالات

تعتزم شركة معدات الاتصالات الصينية هواوي الإعلان عن دعوى قضائية بحق حكومة الولايات المتحدة يوم الخميس المقبل تتعلق بقانون دفاعي، وقال مصدر مطلع لرويترز إن هواوي تتأهب للإعلان عن مقاضاة الحكومة الأمريكية أمام محكمة في تكساس بالطعن على تعديل لقانون تفويض الدفاع الوطني جرت المصادقة عليه في العام الماضي.

وكانت صحيفة نيويورك تايمر أول من نشر نبأ التحرك القانوني المزمع لهواوي نقلاً عن مصدرين مطلعين.

وقانون تفويض الدفاع الوطني الجديد، الذي تقول بكين إنه يستهدف الصين، يقيد عقود الحكومة الأمريكية مع شركات صينية بما فيها هواوي، ويعزز دور لجنة الإشراف على عروض الاستثمار الأجنبي.

ومن جهتها قدمت المديرة المالية لمجموعة «هواوي» الصينية مينغ وانتشو، شكوى ضد السلطات الكندية لاتهامها بانتهاك حقوقها الدستورية لدى توقيفها في فانكوفر مطلع ديسمبر الماضي، على ما أفاد محاميها.