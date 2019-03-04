التوترات تؤثر في قطاع الطيران

المصدر: بكين - د ب ا

قال رئيس شركة «تشاينا إيسترن إيرلاينز» الصينية للطيران، ليو شاويونج، إن مسألة ما إذا كانت التوترات التجارية الحالية بين الصين والولايات المتحدة ستؤثر في خطة الصين لشراء طائرات «تعد قضية حساسة».

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباءعن شاويونج القول: «بالتأكيد نأمل أن تحدث تطورات إيجابية في علاقة الصين مع أمريكا وأوروبا».

وأضاف: «الوضع الراهن للعلاقة بين أمريكا والصين يؤثر بالتأكيد في قطاع الطيران، ولكن التأثير محدود».

وأعرب ليو عن أمله في أن تقوم الصين بتصنيع طائرات تنافس «بوينغ» و«إيرباص».

وجاءت تعليقات ليو خلال اجتماعات المؤتمر الاستشاري الذي عقد في بكين امس الأحد.