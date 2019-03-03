«أمازون» الإمارات من دبي قريباً

المصدر: Ⅶ دبي - وائل اللبابيدي

ذكرت مصادر مطلعة أن موقع التسوق الإلكتروني الشهير «أمازون» ينوي قريباً إطلاق سوق إلكتروني خاص بالعملاء في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من دبي. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة أمس صورة حملت عنوان «سوق. كوم هو الآن أمازون» بعد أن نشر عمر قاسم مؤسس موقع «جادو بادو» الصورة على صفحته في موقع تويتر.

وأشارت تغريدة قاسم إلى أن الصورة هي لقطة من الموقع التجريبي لموقع amazon.ae والذي يستخدم في العادة في المرحلة ما قبل الإطلاق الرسمي للمواقع لأغراض الاختبار وعادة ما يكون نسخة طبق الأصل من الموقع النهائي، وهو غير مفتوح للجمهور بعد. وفيما لم يتوافر تعليق رسمي من «سوق.كوم» حول الأمر بعد، إلا أن أمازون كانت ذكرت مؤخراً أنها تتخذ الترتيبات اللازمة لتقديم خدمة أكثر فعالية وزيادة فرص البيع التي تساعدهم على نمو أعمالهم. وكانت أمازون استحوذت على سوق.كوم بصفقة بلغت 580 مليون دولار قبل عامين تقريباً.