عروض فنية وحركات استعراضية و«هايدرو فلاي» لعشاق الترفيه في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أبهر بطلانا العالميان راشد علي صالح الملا نجم فريق أبوظبي، ومانع حبيب المرزوقي، زوار الدورة السابعة والعشرين من معرض دبي العالمي للقوارب، الذي أسدل الستار على فعالياته أمس بعروض فنية رائعة ضمن مشاركتهما في فئتي الحركات الاستعراضية وهايدرو فلاي في سباق دبي للدراجات المائية.

واستطاع المشاركون في العرض، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالقرب من منصته في المعرض وضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرين، جذب اهتمام الزوار والحضور في اليوم قبل الختامي بالعرض الليلي الأول من نوعه على الساحة ليحقق الحدث أهدافه في اجتذاب فئات جديدة من الجمهور إليه.

وتمكن راشد الملا من التفوق في الحركات الاستعراضية على باقي المشاركين، ومن بينهم المتسابق محمد علي الهاملي الذي حلّ ثانياً، فيما نال ماجد حبيب المرزوقي المركز الثالث.

وحسم الملا بطل العالم 2018 أمر صدارته وفوزه بالمركز الأول في الترتيب العام للموسم الحالي 2018-2019 بعدما أضاف 25 نقطة جديدة رفعت رصيده إلى 150 نقطة محرزاً اللقب الخامس على التوالي في إنجاز فريد وكبير في هذه الفئة.