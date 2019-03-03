كندا تغرّم 3 شركات تبغ 15 مليار دولار

المصدر: كيبيك - أ ف ب

أكدت محكمة الاستئناف في كيبيك، حكماً في حق 3 مصنعين للسجائر، بدفع تعويضات تفوق قيمتها 15 مليار دولار كندي، لعشرات الآلاف من ضحايا التبغ في المقاطعة الكندية.

وأمام الشركات الثلاث المتعددة الجنسيات المدانة، وهي «بريتش أمريكن توباكو» و«روثمانز بنسون أند هدجز» و«جابان توباكو إنترناشونال»، مهلة شهر للطعن بالحكم أمام المحكمة العليا الكندية.

وفي حكم وصف بالتاريخي في مرحلة البداية في يونيو 2015، حكمت المحكمة العليا في كيبيك على المصنعين الثلاثة، بدفع 15,5 مليار دولار كندي (11.66 مليار دولار أمريكي) كتعويض للضحايا، من المدخنين أو غير المدخنين، ممن أصيبوا بسرطان في الرئة أو الحلق أو بالنفاخ الرئوي.

ومن المتوقع رفع هذا المبلغ ليفوق 17 مليار دولار كندي في 2019، مع إضافة الفوائد، وفق وسائل إعلامية.

وكان قد احتكم إلى المحكمة في مونتريال، في إطار دعويين جماعيتين أطلقتا منذ 1998، وتمثلان أكثر من مليون شخص في كيبيك، بعضهم كانوا يدخنون منذ الستينيات. ولم تنطلق المحاكمة الجماعية سوى في مارس 2012.

وعلق المتحدث باسم «إمبريال توباكو» إريك غانيون، أمام الصحافيين «القرار الصادر اليوم أصابنا بخيبة أمل»، مضيفاً «كما أظهره الحكم الصادر في مرحلة البداية، سبق أن أشرنا إلى أن المستهلكين في كندا، على علم بالمخاطر المتصلة باستهلاك التبغ. لا يجب تحميلنا المسؤولية».

في الجانب الآخر، وصف محامو المدعين، القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، بأنه «تاريخي» و«نصر شامل على كل الجبهات».