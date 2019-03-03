تقرير أوروبي يدعو إلى تحسين ظروف العمل في قطاع الطيران

المصدر: بروكسل - د ب أ

قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى توفير حماية أفضل لعمال قطاع الطيران من الاستغلال.

وأصدرت الذراع التنفيذية للتكتل تقريراً يحدد المقترحات الرامية إلى تعزيز ظروف العمل للطيارين وأطقم الضيافة الجوية ومن بينها تنظيم أكثر صرامة للعمالة غير التعاقدية والعمل غير المعلن، الذي عادة لا يمنح أي مزايا أو حماية.

وكان من بين المقترحات عقد اجتماع لمجموعة من خبراء العمل والطيران، لتقديم المشورة إلى المفوضية والدول الأعضاء بشأن كيفية تنفيذ قوانين العمل بشكل أفضل.

ويأتي هذا التقرير في وقت تتصاعد فيه الاضطرابات العمالية في القطاع، وأبرزها سلسلة من الإضرابات التي قام بها طيارو وأطقم الضيافة الجوية بشركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية «ريان إير» منذ منتصف عام 2018.