ألمانيا تواجه نقصاً حاداً في العمالة الماهرة 2025

المصدر: ميونخ - د ب أ

توقعت دراسة حديثة أن تعاني ألمانيا نقصاً حاداً في العمالة الماهرة بحلول عام 2025.وأوضحت الدراسة أن ألمانيا ستواجه نقصاً في العمالة الماهرة يُقدر بـ 2.9 مليون عامل بحلول منتصف العقد المقبل وسيكون النقص الأكبر لدى العاملين من الحاصلين على شهادة تدريب مهني أي بين العمال الفنيين وأصحاب الحرف اليدوية.

ووفقاً للدراسة التي أجراها معهد بازل للدراسات التنبؤية فإن الوضع سيختلف باختلاف القطاع.

وتنبأت الدراسة بنقص العمالة في قطاعات معينة مثل القطاع الإداري أو تجارة التجزئة بواقع 130 ألف عامل في كل قطاع.

وفي قطاع صناعة السيارات، توقع الخبراء زيادة نقص العمالة بحلول 2025 على الأقل.

كما يتوقع الخبراء تزايداً مستمراً في نقص العمالة بقطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والقطاع الإلكتروني، ومن المحتمل أن يبلغ نقص العمالة في آخر قطاعين 210 آلاف عامل بحلول 2025.