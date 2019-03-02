ارتفاع معدل البطالة في اليابان

المصدر: طوكيو - د ب أ

قالت الحكومة اليابانية أمس إن معدل البطالة في اليابان ارتفع إلى 2.5% في يناير مقابل 2.4% في الشهر السابق، في أول زيادة في شهرين.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن عدد العاملين في يناير ارتفع بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 66.28 مليون شخص.

وقالت الوزارة إن قطاع الإنشاءات خسر 350 ألف وظيفة ليصل إجمالي الوظائف في القطاع إلى 4.7 ملايين شخص، وشهدت قطاعات البيع بالجملة والتجزئة انخفاضاً بمقدار 80 ألف وظيفة إلى 10.6 ملايين وظيفة.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل أن معدل توافر الوظائف، ويقاس بنسبة عدد الوظائف المتاحة وعدد الباحثين عن العمل، استقر عند 63ر1 وظيفة لكل باحث عن عمل في يناير بدون تغيير على مدى ثلاثة أشهر على التوالي. وتعاني اليابان من نقص حاد في العمالة بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة.