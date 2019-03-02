«بايبر ورلد دبي 2019» يحتضن أهم شركات تزيين الحفلات

المصدر: دبي - البيان

أكدت التقارير الصادرة عن قسم الأبحاث والدراسات في ميسي فرانكفورت الشركة المنظمة لأكبر معرض متخصص في صناعة الورق ومستلزمات الأدوات المكتبية «بايبر ورلد دبي» على نمو حجم الإنفاق في المناسبات الخاصة واكسسوارات وطرق تزيين الحفلات، لتحتل البالونات المرتبة الأولى في تزيين الحفلات على اختلاف أنواعها، حيث يعتمد مصممو الحفلات على صنع أشكال معينة من البالونات المجتمعة مع بعضها البعض بما يخدم موضوع وفكرة الحفلة.

ويقدم معرض عالم الورق «بايبر ورلد» في دورته الجديدة التي تنطلق الشهر المقبل بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، مسابقة خاصة لأهم شركات تزيين وتنظيم الحفلات والمناسبات وشركات تصميم بالونات الحفلات، بمشاركة الأفراد من الفنانين لتشكيل البالون في الشرق الأوسط لإظهار مواهبهم الإبداعية في منافسة فريدة تُقام للمرة الأولى في دبي، حيث إنهم يتطلعون إلى إبداع، ودمج وتشكيل إبداعات تثبت شعبيتها في حفلات الزفاف، الحفلات، والمناسبات الخاصة في المنطقة.

كل ما يتوفر للمتسابقين في مسابقة كوالاتكس ميستري بوكس هو مضخة هواء وخيالهم الخاص كما تخصص لهم صناديق فردية تحتوي على نفس التشكيلة من بالونات كوالاتكس قبل أن يتم منحهم 20 دقيقة لتنفيذ ديكور بالونهم المذهل.

وتقام مسابقة واحدة في أيام معرض بايبر ورلد الشرق الأوسط 2019 الذي يقام 18 إلى 20 مارس في مركز دبي الدولي للمؤتمرات يحصل الفائز من كل جولة على مكان في مدرسة كوالاتكس بالون في الخليج - وعرض ترويجي لفنون واتجاهات البالون.

وتعد مسابقة Qualatex Mystery Box في المعرض أحدث الإضافات الجديدة إلى برنامج متكامل من الفعاليات الخاصة التي يشهدها المعرض التجاري المتخصص الذي يستمر 3 أيام.