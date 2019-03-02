تعاون فرنسا وهولندا لتحسين أداء «إير فرانس - كيه إل إم»

المصدر: باريس - د ب أ

تحركت الحكومتان الفرنسية والهولندية أمس لتهدئة التوترات السياسية الناجمة عن صراع القوة بينهما بشأن شركة طيران «إير فرانس- كيه إل إم»، حيث تعهد وزيرا مالية البلدين بالتعاون معاً من أجل تحسين أداء الشركة.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو ماري في مؤتمر مشترك مع نظيره الهولندي فوبكه هوكسترا في العاصمة الفرنسية باريس أمس: «تريد فرنسا وهولندا أن تكون شركة إير فرانس- كيه إل إم أكثر شركة طيران قادرة على التنافس في العالم».

وكان هذا أول اجتماع بين الوزيرين منذ قيام هولندا بالاستحواذ على حصة 14% في الشركة دون علم فرنسا.

وذكرت «بلومبرغ» أن العلاقات بين الدولتين العضوتين في الاتحاد الأوروبي شابها التوتر هذا الأسبوع، بعد أن أعلنت هولندا أنها اشترت بشكل سري حصة إضافية من الأسهم لتوازي الحصة التي تحملها فرنسا دون معرفة باريس.