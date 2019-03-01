تقنيات الاتصال تنعش التسوّق عبر «المحمول»

المصدر: دبي- البيان

تتزايد معدلات الإقبال على تقنيات الاتصال الرقمية والمتنقلة، وخاصة في المدفوعات والتسوق عبر الإنترنت، وباستخدام الهواتف المحمولة، حيث تنتشر التجارة الإلكترونية التي تتم عبر الهواتف المحمولة، التي تعتمد تكنولوجيا المدفوعات اللاتلامسية. ويتوقع خبراء دفع قيمة احتياجاتهم في أي وقت، لتتوافق مع تطلعاتهم من ناحية الجهوزية الدائمة لأية عملية شراء محتملة، وفقاً لدراسة ماستر كارد، حول المدفوعات عبر المحمول لعام 2019.

وتمثل المدفوعات عبر الهاتف المحمول أكثر من 30 % من إجمالي المحادثات التي دارت حول المدفوعات على وسائل التواصل في الشرق مع ارتفاع معدل تناول هذا الموضوع إلى الضعف العام الماضي.

وفي عامها السادس، قامت الدراسة، التي تم تطويرها بالتعاون مع «برايم ريسيرتش»، بتحليل أكثر من 3.3 ملايين محادثة على مستوى العالم، و90.000 في الشرق الأوسط من العام الماضي، عبر وسائل التواصل ، حيث وجدت الدراسة أن الأفراد دائماً ما يبحثون عن أحدث التقنيات التي لها تأثير في حياتهم.

وارتفع معدل تناول الموضوع على مواقع التواصل 30 % على مستوى العالم،في 2018.

وأظهرت الدراسة أن ما يقرب من 20 % من جميع مدفوعات التجارة الإلكترونية التي تتم عبر الهواتف المحمولة، تركز على تكنولوجيا المدفوعات اللاتلامسية والمحافظ الرقمية.