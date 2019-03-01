تغيّر تكتيكات قراصنة الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

نشرت تريند مايكرو إنكوربوريتد، الشركة المتخصصة عالمياً في برمجيات وحلول الأمن أمس، تقريرها الأمني السنوي الشامل للتهديدات الإلكترونية لعام 2018، مشيرة إلى التحولات السريعة في المنهجيات والتكتيكات التي يتبعها قراصنة الإنترنت.

وتتمثل إحدى أهم هذه التطورات الهامة، التي تستوجب انتباه الشركات، في النمو السريع لتعدين العملات الرقمية، والذي ارتفع 237 % خلال هذه الفترة، مع الإشارة إلى الارتفاع الملحوظ في الهجمات التي تعتمد على رغبة الناس بالاستجابة للطلبات المستعجلة من الإدارة العليا، مثل الاحتيال عبر البريد الإلكتروني المؤسسي (BEC)، مع زيادة في رصد عناوين إلكترونية للتصيّد الاحتيالي 269 % قياساً بعام 2017.

وقال جون كلاي مدير قسم التهديدات العالمية للاتصالات لدى «تريند مايكرو»: «إن التغييرات التي طرأت على مشهد التهديدات في عام 2018، تعكس تحولاً في عقلية القراصنة الإلكترونيين، حيث يتسم أسلوبهم اليوم بالتركيز والتخطيط المحكم، على النقيض من الأساليب المتشابهة المستخدمة في الماضي، لهذا السبب، نعمل على تطوير منتجات قادرة على استباق هذه المنهجيات الخبيثة والتصدّي لها».