سياحة أبوظبي زخم يتواصل

المصدر: إعداد - رامي سميح

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يواصل القطاع السياحي في العاصمة أبوظبي النمو مع استقطاب الإمارة نحو 10 ملايين زائر في العام الماضي 2018، مع زيادة كبيرة في أعداد نزلاء الفنادق، ما يؤكد الجهود الحثيثة التي تبذلها دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي لتعزيز مكانة الإمارة كونها وجهة سياحية مفضلة عالمياً.

10 ملايين زائر استقبلتهم الإمارة من مختلف أنحاء العالم

13.62 % زيادة في أعداد نزلاء الفنادق مقارنة بالعام 2016

350 ألف زائر لسياحة الرحلات البحرية بنمو 27% منذ عام 2016

2.67 مليون زائر للمواقع والمعالم الثقافية التراثية

963.25 ألف مسافر زاروا أبوظبي عبر السفن السياحية منذ 2016

3 سنوات من التجارب المتنوعة في المشهد السياحي تشمل:

1 - إعادة افتتاح موقع الحصن الثقافي

2 - افتتاح متحف اللوفر أبوظبي

3 - سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1

4 – افتتاح عالم وارنر براذرز