غصن يقدم طلباً للإفراج بكفالة

المصدر: طوكيو- أ ف ب

قدم محامو كارلوس غصن أمس طلباً جديداً للإفراج عن الرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي موتورز»، بعد أكثر من 3 أشهر على توقيف، وفق ما أعلنت محكمة منطقة طوكيو.وهذا أول طلب يقدمه غصن منذ تغييره أعضاء فريقه القانوني ضمن مساعيه لتحضير دفاعه للرد على 3 اتهامات بمخالفات مالية.

والمدير التنفيذي السابق محتجز منذ توقيفه في 19 نوفمبر، وسعى مراراً دون جدوى لضمان الإفراج عنه بكفالة.

واستعان فريقه السابق بمادة نادراً ما تُستخدم في الدستور الياباني لإجبار المحكمة على تقديم تفسير لأسباب إبقاء رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي قيد التوقيف.

وقال قاضٍ، إن أسباب استمرار توقيف غصن تعود لمخاوف تتعلق باحتمال هروبه وإمكانية إخفاء أدلة. وحتى الآن لم تبدِ المحاكم أي نية لوضع حد لتوقيفه المطوّل الذي أثار انتقادات دولية ومن جماعات حقوقية.