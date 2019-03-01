نمو الطلب على القوى العاملة في ألمانيا

المصدر: نورنبرغ - د ب أ

أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا أن الطلب على القوى العاملة في البلاد لا يزال مرتفعاً.

وذكرت أمس أن عدد الوظائف الشاغرة في البلاد خلال فبراير الماضي ظل مرتفعاً في مستوى الشهر الماضي، ولفتت الوكالة إلى مؤشر الوظائف الشهري الخاص بها.

يشار إلى أن مؤشر الوظائف الخاص بالوكالة الاتحادية للعمل ظل عند 255 نقطة خلال هذا الشهر أيضاً بزيادة ثلاث نقاط عن نفس الشهر من العام الماضي.

وسجلت الوكالة عدداً كبيراً من الوظائف الخالية في قطاع التجارة وقطاع الخدمات العامة والصحة واقتصاديات الطاقة وفي المقابل، تراجع الطلب في شركات الخدمات اللوجستية والنقل. وبحسب الوكالة، فإن السبب الرئيس لارتفاع الطلب على القوى العاملة في ألمانيا يرجع إلى استمرار الوضع الاقتصادي الجيد، مشيرةً إلى أن زيادة معدل تغيير الوظائف زاد أيضاً من عدد الوظائف الشاغرة بشكل إضافي.