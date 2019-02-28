«اليخت الطائر» في دبي

المصدر: تصوير: زافيير ويلسون

يستضيف «معرض دبي للقوارب واليخوت 2019» أول يخت طائر في العالم من تصنيع شركة «إيناتا» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والتي أحدثت ثورة في قطاع اليخوت، يستخدم اليخت أربع ركائز قابلة للسحب تتيح له الطيران فوق المياه مع توفير راحة مطلقة للركاب وفعالية معززة في استهلاك الوقود، كذلك يتميز القارب بثباته وسلامته وسرعته وعدم تسبّبه بدوار البحر الذي يصيب الركاب عادةً.

ويتميز اليخت بتصميمه المفتوح الجديد ونظام دفعه المتوازن مائياً الذي يولّد 740 حصاناً، إضافة إلى مزاياه المائية الديناميكية وفعاليته المعززة في استهلاك الوقود.