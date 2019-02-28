«هونر» تطلق تقنية لتحسين أداء الألعاب

المصدر: دبي - البيان

كشفت «هونر» Honor عن مجموعة ترقيات هونر Gaming+ خلال ملتقى عالم الهاتف النقال 2019، وهي تتألف من مجموعة من التحديثات التقنية الهادفة إلى تحسين مستوى أداء تشغيل الألعاب النقالة وجودة رسومياتها ودقتها عند تشغيلها على الهاتف هونر فيو20.

وأعلنت هونر في الوقت ذاته عن تطورين آخرين: الأول منظومة التطبيقات التي تستخدم كاميرا ثلاثية الأبعاد (3D TOF) لتفتح الباب لحقبة جديدة من تطبيقات الواقع المعزز، والثاني الغلاف الجديد «هونر جارد فورتنايت» لمستخدمي هواتف هونر فيو20.

تحسّن تقنية Gaming+ الجديدة كفاءة استخدام طاقة «حالة الشحن» (State of Charge) بنسبة 20.34%. وهي تقدم برنامج قيادة محسّناً لرقاقة معالجة الرسوميات Mali-G76 ما يعزز جدولة الوظائف والمعالجة المتوازية فيرتفع الأداء بشكل واضح.

وإضافة إلى ذلك يعمل معالج الرسوميات بسلاسة مع التقنية المبتكرة لجدولة التعديل الترددي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمهام من خلال مراقبة معدل الإطارات في الثانية ومستوى جودة الصورة ودخل لمس المستخدم على الشاشة.

وحينما يشغل المستخدم الألعاب تحسّن تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تقدمها Gaming+ دقة التنبؤ بثقل الأحمال لكل إطار بأكثر من 30% مقارنة بالطرق التقليدية. ومن مزاياها الرئيسة الأخرى القدرة على الضبط الأمثل للمعالج المركزي ومعالج الرسوميات لتعزيز جودة الصورة وتقليل استهلاك الطاقة.