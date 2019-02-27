«أسواق».. تحفز الابتكار والمنافسة سعياً للمركز الأول

المصدر: دبي- البيان

كشفت «أسواق للتجزئة»، المتخصصة في تطوير وإدارة منافذ البيع بالتجزئة، من المجمعات التجارية والسوبرماركت، عن أحدث ابتكاراتها الرقمية خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع الابتكار 2019 بإمارة دبي والتي اشتملت على إطلاق حلول مبتكرة وذكية متمثلة في تطبيق «ريتش» ومتجر «إن بوكس» اللذان يمنحان عملاءها تجربة تسوق جديدة مبنية على عاملي الثقة والحفاظ على وقت العملاء.

وتطبيق ذكي للهواتف، متوفر باللغتين العربية والانجليزية على متجري أبل وغوغل، يمكن العملاء من التسوق داخل السوبرماركت وإنجاز العملية الشرائية خلال ثوان معدودات دون الحاجة إلى الانتظار أمام أمين الصندوق، فكل ما على العميل القيام به هو اختيار المنتجات التي يريد شراءها ومسح الرمز الشريطي «الباركود» لكل منتج من خلال الخاصية المتوفرة في التطبيق، ليتولى التطبيق انجاز عملية الدفع التلقائي عبر الخصم آلياً من حساب بطاقة «وفا» الذي يحتسب بدوره العائد النقدي على قيمة المشتريات الشهرية لكل عميل.

واستخدام «إن بوكس» الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة هو إحدى الخطوات الفريدة التي اتخذتها «أسواق» لتعزز مكانتها الريادية في قطاع التجزئة وتتفوق به على منافسيها في مجال الابتكار ومواكبة للتطور الذي تشهده إمارة دبي.

فمتجر «إن بوكس» هو عبارة عن سوبرماركت مُصغّر يعتمد في تشغيله على البيو-مترية، حيث يمكّن العملاء من الدخول ثم التسوق ثم إنهاء العملية الشرائية ثم الخروج من المتجر باستخدام بصمة الأصبع.

كما يقدم متجر «إن بوكس» الذي افتتح نسخته الأولى في قرية مشرف بمنطقة مردف قيمة مضافة للمطورين العقاريين الذين يسعون إلى تعزيز الذكاء الاصطناعي في مشاريعهم السكنية المستقلة، فبالإضافة إلى تقديمه تجربة تسوق ذاتية سهلة وسريعة، يركز «إن بوكس» على عنصر الثقة في العميل فضلاً عن وجوده في قلب المجمعات السكنية بما يوفر الكثير من الوقت والجهد للعملاء.

وتعليقاً على هذه المبادرات الإبداعية، قال عفان الخوري المدير التنفيذي لشركة «أسواق» للتجزئة:«إن إحداث التغيير الإيجابي في حياة المجتمع، يحتاج إلى التفكير بأسلوب مبتكر، ولهذا جاءت »أسواق« ترجمة حية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، إذ كان سموه أول من أشار إلى هذا المشروع خلال عرضه لاستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر إبريل 2007 عندما قال:» لدينا حلول تعتمد بشكل أساسي على شبابنا كمشروع«أسواق الذي يعتمد على أحدث منجزات التكنولوجيا ويقلص الحاجة إلى العمالة الهامشية ويخلق فرصاً استثمارية واسعة للشباب».

وأضاف الخوري قائلاً: يتميز قطاع التجزئة في الإمارات بسرعة النمو والاعتماد على الابتكار والتطوير، الأمر الذي يعزز مكانته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. لذلك، وضعنا نصب أعيننا منذ التأسيس أن نكون رواداً في الابتكار والتميز عبر تقديم أرقى الخدمات وأجود المنتجات بأسلوب إبداعي، لأننا مؤمنون بدورنا في خدمة المجتمع وتحقيق رفاهه.