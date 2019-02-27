استقرار ثقة المستهلكين بألمانيا

المصدر: نورنبرج - د ب أ

رغم المخاوف المتزايدة بشأن حالة الاقتصاد الألماني، فإن المستهلكين في ألمانيا يقولون إنهم يعتزمون مواصلة الإنفاق بالوتيرة نفسها خلال الشهر الجاري.

وذكرت شركة «جي.إف.كيه» لأبحاث السوق أمس إن مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الجاري استقر عند مستوى 10.8 نقاط وهو مستواه نفسه في الشهر الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر لأكثر من صفر تشير إلى أن تفاؤل المستهلكين أقوى من التشاؤم. ويعتمد المؤشر على استطلاع رأي حوالي 2000 مستهلك. واستقر المؤشر الفرعي لتوقعات المستهلكين بالنسبة للدخل عند مستوى 60 نقطة خلال الشهر الجاري، وهو المستوى نفسه في الشهر الماضي.