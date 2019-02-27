بافيت: لن أبيع أسهم «كرافت»

المصدر: نيويورك - د ب

أكد الملياردير الأمريكي «وارين بافيت»، أنه لا يعتزم بيع حصته في شركة المنتجات الغذائية الأمريكية «كرافت هاينز» بعد تراجع قيمتها السوقية بمقدار 15.4 مليار دولار في الأسبوع الماضي، مضيفاً أنه لا يعتزم أيضاً شراء المزيد من أسهم الشركة.

وفي مقابلة مع قناة «سي.إن.بي.سي» التلفزيونية الأمريكية قال «بافيت»: «ليست لدي أي نية للبيع. وأيضاً ليس لدي أي نية للشراء»، وقالت إنه لن يشتري المزيد من أسهم الشركة «لأنها لا تساوي الكثير».

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن «بافيت» لعب دوراً رئيسياً في تحالف «كرافت» و«هاينز» بالتعاون مع شركة «ثري جي كابيتال» لإقامة مجموعة «كرافت هاينز جروب» عام 2015. أ