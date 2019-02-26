تصاعد وتيرة عمليات الاحتيال المالي عبر إنستغرام في بريطانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض مجموعة من الشباب في العشرينيات من العمر لعمليات احتيال مالي من خلال " أنستغرام" ، وفقد كل واحد منهم نحو 8900 جنية استرليني ، حسبما ذكر موقع " بي بي سي " العربي .

ونسب " بي بي سي " إلى مركز مواجهة الاحتيال في بريطانيا Action Fraud، وهي قناة مخصصة لتلقي بلاغات الاحتيال تابعة للشرطة البريطانية، إن الأشهر الماضية شهدت تصاعدا في أنشطة احتيال يروج لها محتالون باستخدام مشروعات وهمية حول كيفية الثراء السريع.

ويقدم المحتالون وعودا لضحاياهم بالحصول على عائدات مالية مرتفعة في غضون 24 ساعة، لكن يجب أولا دفع رسوم للحصول على هذه الأرباح، ثم يختفون بمجرد الحصول عليها.

وخلال الخمسة أشهر الماضية تم الإبلاغ عن 356 حالة احتيال وخسارة أموال ، تجاوزت الـ 3 مليون جنية استرليني، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم لاحقا نظرا لأن بعض الضحايا لم يبلغوا عن الأموال التي فقدوها.

وأكد موقع " بي بي سي " أنه تم رصد الإعلان عن المشروعات الاستثمارية الوهمية عبر أنستغرام ، حيث طُلب من الضحايا تحويل مبالغ مالية تصل إلى 600 جنية استرليني، مع وعود بالحصول على أرباح فورية. وبمجرد دفع الأموال، يحصل الضحايا على صور للأرباح التي من المفترض دخولها إلى حساباتهم.

وبعدها يطلب المحتالون من الضحايا استثمار المزيد من الأموال، لأن أموالهم (التي ربحوها) تحتاج إلى رسوم ليحصلوا عليها، وهو يفسر أسباب ارتفاع خسائر الضحايا لتصل إلى آلاف الجنيهات.

وبعد ذلك يغلق المحتالون جميع حساباتهم على أنستغرام، ويوقفون كل الاتصالات ويختفون مع المال.

وغالبا ما يستخدم المحتالون في مجال الاستثمار صورا ذات مظهر احترافي ويقدمون تقارير بحثية مجانية وخصومات خاصة ونصائح حول الأسهم "السرية".

وكانت شركة زيرو فوكس، وهي شركة أمنية متخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي، قد أخبرت " بي بي سي " في وقت سابق أنها عثرت على أكثر من مليوني منشور عام على موقع أنستغرام تروج لهذا النوع من الاحتيال، معروفة باسم تقليب المال (الاستثمار السريع للمال من خلال الشراء والبيع السريع).

وقال المفتش بول كارول، من وحدة Action Fraud: "المحتالون الانتهازيون يستغلون الضحايا الآمنون (غير الواعين لهذه الجرائم)، والذين يدورون بشكل اعتيادي على مواقع التواصل الاجتماعي".

وحث مستخدمي التواصل الاجتماعي على عدم إرسال الأموال إلى الغرباء الذين يقابلونهم على الإنترنت فقط، والتحقق من الأمور المالية مع أفراد العائلة، والتعامل فقط مع الشركات المالية المرخص لها من قبل الهيئة التنظيمية، هيئة السلوك المالي، والإبلاغ عن أي حالات احتيال.