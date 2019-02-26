غوغل تخطط لإطلاق خدمة خاصة بالألعاب

المصدر: نيويورك- وكالات

كشف تقرير حديث لموقع «ديلى ميل» البريطاني أن شركة غوغل تخطط لاقتحام عالم الألعاب، حيث من المتوقع أن تطلق شركة البحث خدمة شبيهة بـ«نتفليكس» لكنها مصممة للألعاب، جنباً إلى جنب الكشف عن أجهزة ألعاب جديدة.

ومن المتوقع الإعلان عن الخدمة الجديدة وأجهزة الألعاب خلال الشهر المقبل، تزامناً مع ظهور غوغل بمؤتمر مطوري الألعاب (GDC). ويقال إن غوغل تخطط لإطلاق أجهزة ألعاب أرخص من أجهزة «إكس بوكس» ​​التابعة لمايكروسوفت أو بلاي ستيشن التابعة لسوني. وسوف تعتمد خدمة الألعاب على الاشتراكات، وستستخدم الشركة التكنولوجيا التي كشفت عنها لأول مرة في مبادرة «Project Stream».