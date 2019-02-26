دبي وجهة سياحية رئيسية للعائلات

المصدر: دبي - البيان

أكدت منصة السفر والإقامة «أير بي إن بي» أن دبي تعد وجهة سياحية رئيسية للعائلات القادمة من أماكن أخرى، سواء بالنسبة للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي أو الوافدين الأجانب ممّن يزورون أقاربهم في هذه المدينة العالمية التي حجزت مكاناً متقدماً على خارطة السياحة العالمية.

وقالت المنصة في تقرير لها إن فصل الربيع بطقسه المعتدل يعد الوقت المثالي للاستمتاع بالتجارب المتنوعة التي تحتضنها دبي، بدءاً من الرياضات المائية والجولات الثقافية إلى مدن الملاهي ومناطق الجذب الجديدة التي تتزايد يوماً بعد يوم. وتضمن «أير بي إن بي» تزويد الباحثين عن استكشاف دبي القديمة بقائمة من التجارب التقليدية الكفيلة بتعريفهم على روح المدينة الأصيلة.

وتمتاز دبي بكرم سكانها، حيث يمكن للزوار التوجه لأسواق التوابل ومنطقة الخور، ليتعرفوا إلى الأطباق الإماراتية، أو التوجه إلى قلب دبي الحديث والتعرّف إلى الإبداعات المعمارية والحضرية في منطقة داون تاون. وتتيح منصة «أير بي إن بي» حجز التجارب المميزة في أكثر من 1000 مدينة حول العالم.