«فابي لاند» عالم من المرح في سوق التنين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «فابي لاند»، مدينة الملاهي العائلية ذات اللمسات المستقبلية، المملوكة لشركة «عالم المرح» الدولية التابعة لمجموعة الأعمال التجارية السعودية «العثيم للترفيه»، عن افتتاح فرعها الجديد في سوق التنين 2 في دبي.

وتضم «فابي لاند» مجموعة متنوعة من النشاطات والألعاب للأطفال من جميع الفئات العمرية، وتعد أحدث وجهات الترفيه العائلية وأكثرها إثارة في دبي، والتي لا غنى عن زيارتها. وتعد فابي لاند في سوق التنين 2، بما تقدمه من خيارات ترفيهية على أعلى مستوى من التميز، الفرع الثالث للعلامة التجارية على مستوى الإمارات.

وكانت العثيم للترفيه، التي تتميز بأفكارها الإبداعية المبتكرة في تصميم الوجهات الترفيهية، افتتحت أول فرع عالمي لفابي لاند خارج السعودية في مول ديرفيلدز بأبوظبي عام 2015، تلاه إطلاق فرع آخر للعلامة في دبي فيستيفال سيتي في العام 2016.

وقال محمد عطية، مدير عام شركة العثيم للسياحة والترفيه: «نحن متحمسون للغاية لافتتاح فابي لاند في سوق التنين 2، حيث تمتد مدينة الملاهي العائلية العصرية على مساحة 14000 قدم مربعة وتوفر أجواء ترفيهية مدهشة للأطفال من جميع الفئات العمرية، فضلاً عن مجموعة من ألعاب الركوب المليئة بالمرح والحركة».

وتابع: «تتمثل رؤيتنا بتوفير تجربة استثنائية تجمع بين خيارات الترفيه والحركة لأفراد العائلة، وعمدنا إلى تدشين منشأة ترفيهية تشتمل على أجواء مبتكرة وتضم مجموعة واسعة من الألعاب المشوقة».