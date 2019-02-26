حدّث بيانات هاتفه فكافأته «دو» بسيارة «ماكلارين»

المصدر: دبي- البيان

كافأت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أحد عملائها المحظوظين بسيارةMcLaren 570S،Spider بعد أن قام بإعادة تسجيل رقم هاتفه المتحرك وتحديث بياناته.

وتماشياً مع توجيهات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، كانت «دو» قد دعت عملاءها إلى تحديث بياناتهم الخاصة بأرقام هواتفهم المتحركة قبل 31 يناير لتجنب تعليق خدمات الاتصال التي يحصلون عليها.

وتسلم بالفير سينغ، عامل من الجنسية الهندية في دبي، سيارة ماكلارين الفاخرة معبراً عن سعادته بالفوز بالجائزة، حيث قال إنها حقاً لحظة مميزة ونقطة تحول في مسيرتي بعد 10 سنوات قضيتها في العمل بدولة الإمارات، حيث أخطط للبقاء هنا ومواصلة حياتي في هذا البلد الرائع.

كل الشكر والامتنان لشركة «دو» التي ساعدتني على تحقيق حلمي وتحسين مستقبلي. وكان جميع العملاء الذين سجلوا أرقامهم قبل الفترة المحددة قد دخلوا تلقائياً في السحب الذي نظمته «دو» لتمكين عملائها من الفوز بالسيارة الفاخرة.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خدمات الاتصال في «دو»: نسعى في الشركة إلى نشر السعادة والفرح بين عملائنا. وتعتبر هذه المبادرة دليلاً على جهودنا المبذولة ليس فقط إلى توفير خدمات اتصال مميزة وإنما إلى مكافأة عملائنا بجوائز قيمة جداً. ونتقدم بالتهاني لعميلنا بالفير على الفوز بهذه الجائزة ونحث جميع عملائنا على تحديث بياناتهم والمشاركة في مسابقاتنا القادمة.

ويمكن للعملاء الذين لم يحدثوا بياناتهم في السابق وتم تعليق خدماتهم إضافة إلى العملاء الذين ينبغي عليهم تحديث بياناتهم حالياً زيارة أحد مراكز «دو» أو القيام بذلك عبر الإنترنت.