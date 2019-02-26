«ڤان» ذاتية القيادة من «أبل»

المصدر: نيويورك - وكالات

كشف تقرير جديد، أن أول منتج ضمن مشروع السيارة الكهربائية ذاتية القيادة، التابع لشركة «أبل»، والذي يحمل اسم «تيتان»، يمكن أن يكون في الواقع سيارة نقل «ڤان» كهربائية، بدلاً من السيارة العادية.

وقالت مصادر متعددة، إنه تمت مشاهدة نماذج سيارات من تطوير أبل باللون الأسود والفضي، تحمل العلامة التجارية للشركة، ويجرى اختبارها، بدلاً من السيارات العادية.

يذكر أنه في أغسطس 2018، تم تعيين نائب الرئيس السابق لشركة تسلا للهندسة، دوج فيلد، من قبل شركة «أبل»، لقيادة فريق «تيتان» الخاص بالسيارات الذكية، فيما جاء في التقرير أن سيارة «أبل»، التي يمكن أن تصل بين عامي 2023 و2025، قد شهدت تطوراً.

وأضاف التقرير أن المشروع كان يهدف في الأصل لتطوير سيارة كاملة، ثم غير تركيزه نحو أنظمة المركبات ذاتية القيادة، وإن كانت هناك بعض الإشارات، تشير إلى أنه يتحول مرة أخرى نحو التصميم العام للمركبة.