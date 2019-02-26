«أمازون» صديقة للبيئة

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلنت «أمازون»، خططها للاعتماد كلياً على الطاقة المتجددة، والحد من الآثار الكربونية السلبية الكبيرة، التي تتسبب بها أثناء عمليات نقل البضائع وإيصال طرود المشتريات، ما يجعل الشركة العملاقة صديقة للبيئة.

ونشرت الشركة معلومات عن هذه المبادرة، لكنها لم تذكر تفاصيل كاملة عنها، واكتفت بالإعلان عن التزامها، بجعل نصف عمليات الشحن والتوصيل محايدة للكربون، بحلول 2030.

وهذا يعنى أن «أمازون» ستكون قد قطعت نصف الطريق نحو الهدف الذي حددته الأمم المتحدة، رغم أن تحقيق هذا الهدف قد يستغرق وقتاً طويلاً، لكن تعد هذه الخطوة واعدة من شركة عملاقة.