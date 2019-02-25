الابتكار.. في التقنيات ثلاثية الأبعاد يحقق لـ«نخيل» ريادة عالمية

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أصبحت شركة «نخيل» أبرز مطوري المدن والوجهات في دبي، أول شركة تعرض مجموعة من مشاريعها باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد، حيث تساهم هذه الحلول الذكية في توفير الجهود والنفقات وتوفر للعملاء عرض محاكاة واقعية.

جرى استخدام تكنولوجيا التصوير الجوي وبناء النموذج ثلاثي الأبعاد، بالتعاون مع شركة وطنية ناشئة في مشروع «نخيل» الأيقوني «نخلة جميرا»، على أن يتم استخدامها في مشاريع أخرى في الوقت المناسب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود «نخيل» في توظيف أحدث الحلول التكنولوجية للارتقاء بخدمات المتعاملين من خلال تجربة غير مسبوقة ومتكاملة، والتي تتماشى مع أهداف الحكومة الذكية.

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «نحن نسير على نهج ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائل: إننا لا ننتظر المستقبل، بل نصنعه، وإن تبنّينا لأحدث الحلول التكنولوجية يعتبر خطوة رئيسية في إطار سعينا لاحتضان التقنيات المستقبلية، ويسرنا اعتماد هذه الحلول الذكية لمشروع نخلة جميرا، والتي نعتزم استخدامها في مشاريعنا الأخرى المنتشرة في دبي، كما أننا نتطلع لنكون الشركة الرائدة في استخدام التكنولوجيا الذكية في محفظة مشاريعنا، وذلك لمساعدة العملاء في جميع أنحاء العالم في عملية شراء العقارات».

وسيتم استخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد في تعزيز دراسة المشاريع باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، وأيضاً في التسويق والمبيعات لمشاريع «نخيل»، وذلك عبر توفير بيانات دقيقة عن المناطق المشتركة والإطلالات من الطوابق المختلفة والمرافق والخدمات المتاحة في المناطق المجاورة، مما يساعد المستثمرين في اتخاذ القرار، كما أن التكنولوجيا الجديدة التي يمكن الوصول إليها من أي مكان في العالم تهدف أيضاً إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية في دبي.

وتوفر تقنيات ثلاثية الأبعاد الموقع الجغرافي وصوراً تبلغ دقتها 7 سم والتي بدورها ستوفر معلومات وبيانات عن كل مبنى، كما تشمل المميزات المستقبلية توفير معلومات عن نوع وحالة العقار والتصنيف وتفاصيل أخرى، ومع تقدم المشروع في مراحل لاحقة، فإنه سيمكن المخططين والمهندسين المدنيين والمعماريين من إجراء المراجعات المطلوبة، وذلك لتعزيز الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتصميم.