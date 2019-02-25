هجمات «فورم جاكينج» وسيلة ثراء سريعة للمجرمين السيبرانيين

المصدر: دبي- البيان

كشف تقرير لشركة «سيمانتك» أن هجمات «فورم جاكينج» تعتبر وسيلة الثراء السريعة الجديدة للمجرمين السيبرانيين، بعد أن نجحت الشركات في الوقوف أمام المجرمين السيبرانيين ومكافحة هجمات الفدية، وهجمات تعدين العملات الرقمية المشفرة.

وذكر التقرير أن «فورم جاكينج» تصنف على أنها من الهجمات البسيطة التي تستهدف في جوهرها أجهزة الصراف الآلي الافتراضية، حيث يقوم المجرمون الإلكترونيون بوضع شفرة خبيثة في مواقع متاجر التجزئة لسرقة تفاصيل بطاقات الدفع الخاصة بالمتسوقين.

وبحسب التقديرات، جمع مجرمو الإنترنت عشرات الملايين من الدولارات العام الماضي، وسرقوا المعلومات المالية والشخصية للمستهلكين، من خلال الاحتيال على بطاقات الائتمان والمبيعات على مواقع الإنترنت المتخفية.

ويمكن أن تحقق سرقة 10 بطاقات ائتمانية فقط، من كل موقع مصاب، عائداً يصل إلى 2.2 مليون دولار شهرياً، ليصل سعر بطاقة الائتمان في منتديات البيع الموجودة على الشبكة المتخفية إلى 45 دولاراً.