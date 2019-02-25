«فيسبوك» تنوي وقف استخدام برامج جمع بيانات المستخدمين

المصدر: سان فرانسيسكو- د ب أ

تعتزم شبكة «فيسبوك» وقف استخدام برامج أبحاث السوق المجانية، وحذف تطبيقها «أونافو في.بي.إن» من متجر التطبيقات «غوغل بلاي» بشكل استباقي، وذلك في أعقاب التقرير الذي نشره موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن أن أحد تطبيقات «فيسبوك ريسيرش» يستخدم شفرة التطبيق «أونافو» للحصول على بيانات حول مستخدمي الشبكة المراهقين.

كما تعتزم الشبكة وقف برنامج «أونافو بروتكت» فيما بعد، في حين ستوقف نشاط جمع بيانات المستخدمين لصالح أبحاث التسويق فوراً، في حين ستسمح باستمرار تشغيل تطبيق «فيرتشوال برايفت نتورك» على المدى القصير حتى يمكن للمستخدمين إيجاد تطبيقات بديلة.